Кандидатуру поддержали единогласно. Ранее Тимаков занимал должность заместителя главы администрации Заокского района.

Николай Тимаков родился 7 июня 1974 года в с. Алехино Орловской области.

Окончил Тульский государственный университет и Российскую правовую академию Минюста РФ.

Ранее занимал должность главы администрации МО Славный, затем председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

Напомним, предыдущую главу администрации Заокского района Елену Рыбакову губернатор попросил освободить должность еще в конце апреля 2017 года.

Затем против нее возбудили сначала одно уголовное дело по превышению должностных полномочий, а затем второе.