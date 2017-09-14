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Тульский теннисист дошел до полуфинала юниорского US Open
Фото из соцсетей.

Тульский теннисист дошел до полуфинала юниорского US Open

Это первый успех 16-летнего Тимофея Скатова на турнирах серии Большого шлема.

16-летний теннисист из Новомосковска Тимофей Скатов дошел до полуфинала юниорского US Open. Турнир прошел в американском Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра во Флэшинг Медоус.

В четвертьфинале встреча Скатова с американцем Дэнни Томасом завершилась победой нашего земляка — 6:3, 6:1.

В полуфинале открытого чемпионата США Тимофей уступил аргентинцу Акселю Геллеру — 1:6, 6:7.

Тульский теннисист впервые за свою карьеру вышел в полуфинал на турнирах серии Большого шлема.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:15 +5
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