В Туле сотрудники ГИБДД проверили, как родители перевозят детей в автомобилях

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 13 сентября, сотрудники ГИБДД провели в Туле очередной рейд «Безопасность детей в ваших руках». Тульских водителей проверяли на соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров возле детского садика Центра образования № 10.

Место проведения рейда было выбрано не случайно. Детсад «Светофорик» уже несколько лет сотрудничает с Управлением ГИБДД по Тульской области. С трех лет маленьким жителям города рассказывают о правилах дорожного движения и безопасном поведении на дорогах. Брошюры и памятки об основах ПДД детскому саду предоставляют сотрудники Госавтоинспекции.

В сегодняшнем рейде принимали участие заместитель начальника УМВД России по городу Туле Дмитрий Бокарев и начальник ОГИБДД УМВД России по городу Туле Николай Филонов.

Дмитрий Бокарев - Сегодня мы проводим мероприятия по безопасной перевозке детей возле детского садика. Подобные мероприятия будем проводить и дальше в каждом районе города. Безопасность детей полностью зависит от соблюдения ПДД родителями.

Николай Филонов - Наша главная задача — проведение профилактики нарушений ПДД. После вступления в силу изменений в правилах перевозки детей родители в нашем городе становятся более сознательными, а правонарушений становится все меньше.

За время рейда инспекторы ГИБДД поймали одного нарушителя. Он перевозил шестилетнего ребенка в машине без детского автокресла. Оправдание было банальное: «Я из соседнего дома, тут недалеко».

На мужчину составили административный протокол по статье 12.23 ч.3 КоАП «Нарушение правил перевозки детей». Нарушитель заплатит штраф 3 000 рублей.

Законопослушные родители получили от инспекторов в подарок памятки по основным правилам дорожного движения, тетрадки, раскраски по ПДД и записные книжки.

За соблюдением правил дорожного движения на территории детского сада неустанно следит будущий инспектор ГИБДД Денис Иванов.

Сейчас Денису шесть лет, вступить в ряды борцов за безопасность дорожного движения он твердо решил два года назад.

- Желаю всем водителям меньше помех на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, — говорит Денис.

После рейда инспекторы провели урок дорожной безопасности в старших группах дошколят. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам о безопасности дорожного движения, а также об основных принципах работы полицейских ГИБДД.

На площадке перед детским садом дети фотографировались на мотоцикле и в патрульном автомобиле и опробовали специальный громкоговоритель.

Напомним, новые правила по перевозке юных пассажиров вступили в силу 12 июля этого года. По новым правилам перевозка детей возрастом до 7 лет разрешена только в автокреслах и бустерах.