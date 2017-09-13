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В Туле сотрудники ГИБДД проверили, как родители перевозят детей в автомобилях
Фото Алексея Пирязева.

В Туле сотрудники ГИБДД проверили, как родители перевозят детей в автомобилях

В нашем городе прошел рейд «Безопасность детей в ваших руках».

Сегодня, 13 сентября, сотрудники ГИБДД провели в Туле очередной рейд «Безопасность детей в ваших руках». Тульских водителей проверяли на соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров возле детского садика Центра образования № 10.

Место проведения рейда было выбрано не случайно. Детсад «Светофорик» уже несколько лет сотрудничает с Управлением ГИБДД по Тульской области. С трех лет маленьким жителям города рассказывают о правилах дорожного движения и безопасном поведении на дорогах. Брошюры и памятки об основах ПДД детскому саду предоставляют сотрудники Госавтоинспекции.

В сегодняшнем рейде принимали участие заместитель начальника УМВД России по городу Туле Дмитрий Бокарев и начальник ОГИБДД УМВД России по городу Туле Николай Филонов.

Дмитрий Бокарев

Дмитрий Бокарев

- Сегодня мы проводим мероприятия по безопасной перевозке детей возле детского садика. Подобные мероприятия будем проводить и дальше в каждом районе города. Безопасность детей полностью зависит от соблюдения ПДД родителями.

Николай Филонов

Николай Филонов

- Наша главная задача — проведение профилактики нарушений ПДД. После вступления в силу изменений в правилах перевозки детей родители в нашем городе становятся более сознательными, а правонарушений становится все меньше.

За время рейда инспекторы ГИБДД поймали одного нарушителя. Он перевозил шестилетнего ребенка в машине без детского автокресла. Оправдание было банальное: «Я из соседнего дома, тут недалеко».

На мужчину составили административный протокол по статье 12.23 ч.3 КоАП «Нарушение правил перевозки детей». Нарушитель заплатит штраф 3 000 рублей.

Законопослушные родители получили от инспекторов в подарок памятки по основным правилам дорожного движения, тетрадки, раскраски по ПДД и записные книжки.

За соблюдением правил дорожного движения на территории детского сада неустанно следит будущий инспектор ГИБДД Денис Иванов.

Сейчас Денису шесть лет, вступить в ряды борцов за безопасность дорожного движения он твердо решил два года назад.

- Желаю всем водителям меньше помех на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, — говорит Денис.

После рейда инспекторы провели урок дорожной безопасности в старших группах дошколят. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам о безопасности дорожного движения, а также об основных принципах работы полицейских ГИБДД.

На площадке перед детским садом дети фотографировались на мотоцикле и в патрульном автомобиле и опробовали специальный громкоговоритель.

Напомним, новые правила по перевозке юных пассажиров вступили в силу 12 июля этого года. По новым правилам перевозка детей возрастом до 7 лет разрешена только в автокреслах и бустерах.

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В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 1
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 2
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 3
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В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 7
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В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 9
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 10
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 11
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 12
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 13
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 14
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 15
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 16
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 17
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 18
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 19
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 20
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 21
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 22
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 23
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 24
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 25
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 26
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 27
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 28
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 29
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 30
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 31
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 32
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 33
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 34
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 35
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 36
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 37
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 38
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 39
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 40
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 41
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 42
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 43
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 44
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 45
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 46
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 47
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 48
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 49
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 50
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 51
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 52
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 53
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 54
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 55
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 56
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 57
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 58
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 59
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 60
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 61
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 62
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 63
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 64
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 65
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 66
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 67
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 68
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 69
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 70
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 71
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 72
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 73
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 74
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 75
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 76
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 77
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 78
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 79
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 80
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 81
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 82
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 83
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 84
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 85
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 86
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 87
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 88
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 89
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 90
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 91
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 92
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 93
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 94
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 95
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 96
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 97
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 98
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 99
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 100
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 101
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 102
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 103
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 104
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 105
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 106
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 107
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 108
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 109
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 110
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 111
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 112
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 113
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 114
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 115
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 116
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 117
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 118
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 119
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 120
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 121
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 122
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 123
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 124
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 125
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 126
В Туле прошел очередной рейд ГИБДД "Безопасность детей в ваших руках", Фото: 127
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:12 0
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