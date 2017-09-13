Тульским школьникам предлагают «Снять науку»

Фото: notimportantrightnow.blogspot.ru

Учеников тульских школ приглашают присоединиться к Всероссийскому конкурсу научных видео «Снимай Науку».

Участники конкурса должны загрузить на страницу проекта видеофайл длительностью не больше 5 минут со съемкой любого научного явления, эксперимента, лайфхака, научной инфографики.

Жюри будет оценивать работы по следующим номинациям:

«Эксперимент» . Видеоролик посвящённый научному эксперименту или серии экспериментов в рамках одного исследования, сопровождаемый пояснениями исследователя в кадре или за кадром;

. Видеоролик посвящённый научному эксперименту или серии экспериментов в рамках одного исследования, сопровождаемый пояснениями исследователя в кадре или за кадром; «Научное явление» . Съёмка любого наблюдаемого явления, в том числе с использованием специальных технических средств (телескопов, микроскопов и пр.), сопровождаемая пояснениями исследователя в кадре или за кадром;

. Съёмка любого наблюдаемого явления, в том числе с использованием специальных технических средств (телескопов, микроскопов и пр.), сопровождаемая пояснениями исследователя в кадре или за кадром; «Лайфхак» . Бытовой видеосовет, в основе которого лежит научное обоснование;

. Бытовой видеосовет, в основе которого лежит научное обоснование; «Научная инфографика» . 2D и 3D графическая анимация, содержащая объяснения научных экспериментов и природных явлений;

. 2D и 3D графическая анимация, содержащая объяснения научных экспериментов и природных явлений; «Наука 360». Панорамная видеосъемка любых научных исследований и явлений, сопровождаемая пояснениями наблюдателя.

Победителей конкурса ждут призы. А лучшие работы попадут в эфир канала «Наука ТВ».