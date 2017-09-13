Фото: notimportantrightnow.blogspot.ru
Тульским школьникам предлагают «Снять науку»
Стартовал Всероссийский конкурс научных видео.
Учеников тульских школ приглашают присоединиться к Всероссийскому конкурсу научных видео «Снимай Науку».
Участники конкурса должны загрузить на страницу проекта видеофайл длительностью не больше 5 минут со съемкой любого научного явления, эксперимента, лайфхака, научной инфографики.
Жюри будет оценивать работы по следующим номинациям:
- «Эксперимент». Видеоролик посвящённый научному эксперименту или серии экспериментов в рамках одного исследования, сопровождаемый пояснениями исследователя в кадре или за кадром;
- «Научное явление». Съёмка любого наблюдаемого явления, в том числе с использованием специальных технических средств (телескопов, микроскопов и пр.), сопровождаемая пояснениями исследователя в кадре или за кадром;
- «Лайфхак». Бытовой видеосовет, в основе которого лежит научное обоснование;
- «Научная инфографика». 2D и 3D графическая анимация, содержащая объяснения научных экспериментов и природных явлений;
- «Наука 360». Панорамная видеосъемка любых научных исследований и явлений, сопровождаемая пояснениями наблюдателя.
Победителей конкурса ждут призы. А лучшие работы попадут в эфир канала «Наука ТВ».
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