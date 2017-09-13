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Тульским школьникам предлагают «Снять науку»
Фото: notimportantrightnow.blogspot.ru

Тульским школьникам предлагают «Снять науку»

Стартовал Всероссийский конкурс научных видео.

Учеников тульских школ приглашают присоединиться к Всероссийскому конкурсу научных видео «Снимай Науку».

Участники конкурса должны загрузить на страницу проекта видеофайл длительностью не больше 5 минут со съемкой любого научного явления, эксперимента, лайфхака, научной инфографики.

Жюри будет оценивать работы по следующим номинациям:

  • «Эксперимент». Видеоролик посвящённый научному эксперименту или серии экспериментов в рамках одного исследования, сопровождаемый пояснениями исследователя в кадре или за кадром;
  • «Научное явление». Съёмка любого наблюдаемого явления, в том числе с использованием специальных технических средств (телескопов, микроскопов и пр.), сопровождаемая пояснениями исследователя в кадре или за кадром;
  • «Лайфхак». Бытовой видеосовет, в основе которого лежит научное обоснование;
  • «Научная инфографика». 2D и 3D графическая анимация, содержащая объяснения научных экспериментов и природных явлений;
  • «Наука 360». Панорамная видеосъемка любых научных исследований и явлений, сопровождаемая пояснениями наблюдателя.

Победителей конкурса ждут призы. А лучшие работы попадут в эфир канала «Наука ТВ».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 0
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Место
Тульская областьРоссия

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