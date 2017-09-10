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Юные туляки стали лауреатами фестиваля «Казачья станица»
Фото предоставлено участниками.

Юные туляки стали лауреатами фестиваля «Казачья станица»

Ребята покорили сердца членов жюри!

В Коломенском прошел фестиваль «Казачья станица» — единственное в своем роде мероприятие, которое наиболее масштабно и разностороннее представляет самобытную культуру и историю российского казачества.

Цель фестиваля — развитие и сохранение жизненного уклада и традиций казачества, как части культурного наследия многонациональной России.

На конкурс съехались участники со всей страны. Тульскую область представлял детский коллектив «Казачок». Это 20 ребят в возрасте пяти лет. Они занимаются на базе МБОУ «Центр образования № 27».

У юных туляков была серьезная программа — ребята спели песню «Горе не беда», играли на ложках, продемонстрировали танцевальный номер с шашками.

Наши мальчишки покорили сердца членов жюри! Ансамбль «Казачок» стал лауреатом фестиваля. Кстати, ребята были самыми юными участниками конкурса.

 

Директор центра образования Маленков Олег Игоревич, замдиректора по дошкольной работе Тухова Людмила Фёдоровна, ст. воспитатель Илюхина Наталья Юрьевна, муз. руководитель Хабарова Наталья Юрьевна, воспитатель Зеленова Елена Александровна, воспитатель Кудратова Елена Николаевна, воспитатель Ленинг Юлия Андреевна.

Инициатива и идея создания детского коллектива «Казачок» принадлежит Н. Губенкову и А. Лепехину при активной поддержке атамана Альховика А. И.

сегодня, в 18:50 +6
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