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Юные арсенальцы победили в матче с «СКА-Хабаровск»
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Юные арсенальцы победили в матче с «СКА-Хабаровск»

В Санкт-Петербурге стартовал Кубок РФС.

8 сентября в Санкт-Петербурге стартовал Кубок Российского футбольного союза. В турнире принимают участие 16 юношеских футбольных команд 2003 года рождения. Команды-участницы разделили на четыре квартета. Юные канониры по результатам жеребьевки оказались в группе «А».

В первом туре на поле академии «Зенита» юные футболисты «Арсенала» встретились с командой «СКА-Хабаровск». Оружейники одержали уверенную победу со счетом 2:0. Другой матч группы «А» «Динамо» – «Краснодар» закончился вничью – 0:0. По итогам первого тура туляки возглавляют турнирную таблицу в своей группе.

Уже завтра, 9 сентября, во втором туре канониры встретятся с «Краснодаром».

Завершится Кубок РФС 17 сентября.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:47 0
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Место
Санкт-Петербург

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