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В Туле демонтировали стелу «Пролетарский район»

В Туле демонтировали стелу «Пролетарский район»

Сооружение было в аварийном состоянии.

6 сентября по решению управления по Пролетарскому территориальному округу была демонтирована аварийная стела на въезде в Пролетарский район со стороны улицы Советской (в районе Чулковского моста).

Выглядела она действительно не очень:

Новую стелу обещают установить в следующем году. Сейчас разрабатывается ее дизайн-проект.

Работы по демонтажу старой стелы организованы силами Пролетарского теруправления.

сегодня, в 09:05 0
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