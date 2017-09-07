В Туле демонтировали стелу «Пролетарский район»
Сооружение было в аварийном состоянии.
6 сентября по решению управления по Пролетарскому территориальному округу была демонтирована аварийная стела на въезде в Пролетарский район со стороны улицы Советской (в районе Чулковского моста).
Выглядела она действительно не очень:
Новую стелу обещают установить в следующем году. Сейчас разрабатывается ее дизайн-проект.
Работы по демонтажу старой стелы организованы силами Пролетарского теруправления.
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