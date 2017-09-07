В Туле демонтировали стелу «Пролетарский район»

Сооружение было в аварийном состоянии.

6 сентября по решению управления по Пролетарскому территориальному округу была демонтирована аварийная стела на въезде в Пролетарский район со стороны улицы Советской (в районе Чулковского моста).

Выглядела она действительно не очень:

Новую стелу обещают установить в следующем году. Сейчас разрабатывается ее дизайн-проект.

Работы по демонтажу старой стелы организованы силами Пролетарского теруправления.