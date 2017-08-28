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В Тульской области стартует акция для первоклассников «Вырасти дерево знаний!»
Фото из архива Myslo.

В Тульской области стартует акция для первоклассников «Вырасти дерево знаний!»

Школьникам вручат наборы для самостоятельного выращивания деревьев.

По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе в рамках Года экологии проводится региональная акция «Вырасти дерево знаний!». Она приурочена к российскому Дню леса, который традиционно отмечается в третью субботу сентября.
 
Цель акции – приобщить детей к экологической культуре, воспитать в них отзывчивость и ответственность.
 
В течение сентября первым классам школ Тульской области будут вручены наборы для самостоятельного выращивания деревьев. В набор входит небольшой пластиковый горшок с крышкой, семена дерева, плодородный грунт, удобрение. 
 
На уроках окружающего мира и природоведения, внеурочных занятиях первоклассники будут учиться ухаживать за своим деревом - поливать, пересаживать и удобрять. 
 
Через 1-2 года окрепшие растения можно будет высадить в грунт на территории школ, парков, скверов.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:17 0
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