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В Новомосковске полицейские за сутки раскрыли две кражи денег с банковских карт

В Новомосковске полицейские за сутки раскрыли две кражи денег с банковских карт

Общая сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.

В дежурную часть отдела полиции по Новомосковску в течение суток обратились две женщины, которые сообщили о краже денег с банковских краж. У 68-летней пенсионерки из Сокольников со счёта похитили 5600 рублей, а 45-летняя жительница райцентра недосчиталась 9500 рублей.

При проведении розыскных мероприятий полицейские оперативно установили злоумышленников. В первом случае деньги похитила 28-летняя знакомая пенсионерки. По информации пресс-службы регионального УМВД, нигде не работающая женщина ранее была судима за аналогичное преступление.

Вторую кражу совершил 38-летний собутыльник потерпевшей – после совместного распития спиртного он снял деньги с её карточки. Ранее мужчина тоже был судим. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:23 +1
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