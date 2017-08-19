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В Заокском районе волонтёры выпустили в Оку мальков стерляди
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Заокском районе волонтёры выпустили в Оку мальков стерляди

Там прошла всероссийская акция «Вода России». В ней приняли участие более 200 человек.

На берегу Оки, в районе посёлка Ланьшинский Заокского района состоялась всероссийская акция по уборке берегов «Вода России». В работах были задействованы волонтёры, представители министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, местные жители – всего порядка 200 человек.

Добровольцы убирали участок пляжа от отходов и кустарников. Водолазы управления противопожарной службы региона обследовали дно водоёма и расчистили русло реки. Также была благоустроена территория на святом источнике Казанской иконы Божьей Матери.

В ходе акции было вывезено 45 кубометров мусора. Затем состоялся выпуск мальков стерляди в Оку. Это сделано для восстановления природно-экологического баланса водоёма.

По завершении акции самые активные участники были отмечены грамотами Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Руководитель регионального министерства Юрий Панфилов вручил волонтёрам дипломы.

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Акция "Вода России" в Заокском районе, Фото: 1
Акция "Вода России" в Заокском районе, Фото: 2
Акция "Вода России" в Заокском районе, Фото: 3
Акция "Вода России" в Заокском районе, Фото: 4
Акция "Вода России" в Заокском районе, Фото: 5
Акция "Вода России" в Заокском районе, Фото: 6
Акция "Вода России" в Заокском районе, Фото: 7
Акция "Вода России" в Заокском районе, Фото: 8
Акция "Вода России" в Заокском районе, Фото: 9
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:33 +5
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