В Заокском районе волонтёры выпустили в Оку мальков стерляди

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Там прошла всероссийская акция «Вода России». В ней приняли участие более 200 человек.

На берегу Оки, в районе посёлка Ланьшинский Заокского района состоялась всероссийская акция по уборке берегов «Вода России». В работах были задействованы волонтёры, представители министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, местные жители – всего порядка 200 человек.

Добровольцы убирали участок пляжа от отходов и кустарников. Водолазы управления противопожарной службы региона обследовали дно водоёма и расчистили русло реки. Также была благоустроена территория на святом источнике Казанской иконы Божьей Матери.

В ходе акции было вывезено 45 кубометров мусора. Затем состоялся выпуск мальков стерляди в Оку. Это сделано для восстановления природно-экологического баланса водоёма.

По завершении акции самые активные участники были отмечены грамотами Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Руководитель регионального министерства Юрий Панфилов вручил волонтёрам дипломы.