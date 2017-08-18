новости
новости
Регистрация
Сегодня в Туле пройдет фестиваль водных фонариков
Фото из архива Myslo.

Сегодня в Туле пройдет фестиваль водных фонариков

Не пропустите это событие!

Сегодня в Туле в Центральном парке состоится фестиваль водных фонариков — самое романтичное событие лета, в ходе которого каждый участник имеет возможность самостоятельно проложить путь к своим мечтам.

Согласно древневосточной легенде, спуск фонариков на воду — настоящий ритуал, соблюдение которого поможет воплотить в жизнь все заветные желания.

Нужно всего-лишь расправить нежные лепестки фонарика и, нашептывая сокровенные мечты, зажечь внутри него огонек.

Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, которые отличаются друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях.

Можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, принесет владельцу материальные блага — айфон, «Мазду» или пятикомнатную квартиру: для этого на каждой из четырех сторон такого фонарика он должен письменно зафиксировать свои осязаемые стремления.

Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо Тулы.

В этом году ожидается немало сюрпризов. Например, впервые на фестивале будет работать горячая линия смс-сообщений, каждое из которых ведущий озвучит прямо со сцены.

Начало фестиваля в 21.00. Вход свободный и без возрастных ограничений. Подробности: водные-фонарики.рф и ВКонтакте.

Обратите внимание, что фонарики можно будет купить на фестивале.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:15 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаЦентральный парк
Прочее
фестиваль водных фонариков

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Россияне назвали самый популярный свадебный обычай
Россияне назвали самый популярный свадебный обычай
ŠKODA Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
ŠKODA Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.