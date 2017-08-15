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В Туле УК «Ремжилхоз» мыл полы, которых нет
Фото Алексея Пирязева.

В Туле УК «Ремжилхоз» мыл полы, которых нет

Жители бараков, расположенных в поселке Южный в Скуратово рассказали Myslo как на самом деле их дома обслуживает управляющая компания МУП «Ремжилхоз».

«За что мы платит «Ремжилхозу»?» С таким вопросом в редакцию Myslo обратились жители сразу нескольких бараков, расположенных в поселке Южный. Дома ветхие, непригодные для проживания, удобства на улице, а платить приходится как за содержание элитного жилья.
 

Валентина Уханева

– С нас за содержание каждого квадратного метра МУП «Ремжилхоз» берет 23,67 рубля. Каждый месяц плачу около 1100 исходя из площади моей квартиры. В среднем с барака ежемесячно УК получает больше 10 тысяч рублей. А что они нам делают на эти деньги? – возмущается Валентина Уханева, жительница дома №24 по ул. Клубная.
 
Дома «дышат на ладан» уже давно. В 1995 году пять бараков на улице Клубная признали непригодными для проживания, в 2007 году они получили статус аварийных. Затем документы потерялись, но в 2013-м статус аварийных был восстановлен. Вопрос переселения волнует жителей, но не так остро, как плата за коммуналку.
 
 
При обследовании домов несколько лет назад установлено: «строительная система находится в ветхом состоянии, деформирована, наблюдается гниение бруса».
 
 
 

Екатерина Грезева

– Никаких работ не делают. Два года назад просили крышу починить – устали от постоянных протечек. Заменили два листа, но это не исправило ситуацию. Каждую весну ее гудроном мажут, а вода все равно течет, – рассказывает жительница дома №26 Екатерина Грезева.
 
Территория между домами не окошена, стоящий на улице туалет, по словам жителей, МУП «Ремжилхоз» ни разу не откачивал. В каждую квартиру с улицы отдельный вход, тем не менее деньги за уборку мест общего пользования УК регулярно собирает!
 
 
– Мы запросили у УК отчет о проведенных за прошлый год работах. Какая еще уборка мест общего пользования? У нас их нет! А целых семь с лишним тысяч за это взяли! Пишут, что комаров нам травили в подвалах – не было этого! – показывая отчет управляющей компании о работе поясняет Валентина Уханева. – Какое восстановление фасадов? Весной отвалился кусок штукатурки, так сами дыру заделывали.
 
Дома не внушают доверия ни внутри, ни снаружи. Из-за постоянных протечек в одной из квартир дома №24 прогнулся потолок, а в доме №26 потолок и стены в трещинах. 
 
 
Перейти в другую УК жителям этих домов сложно – аварийные бараки никто не хочет брать на обслуживание. Под управление «Ремжилхоза»  они перешли после проведения администрацией Тулы конкурса. Несколько раз он срывался из-за слишком низкой платы за содержание жилья, и каждый раз планка повышалась. Но высокая плата не оправдала ожиданий.  
 
 
Единственный возможный выход в этой ситуации – переход на непосредственное управление без УК. Но половина жильцов – пенсионеры, а остальные работают. На то, чтобы провести такую процедуру, нужно время и юридические знания. 
 
 
На какие реальные цели расходуются деньги, получаемые за содержание жилья? Попытка узнать это в УК не удалась и владельцу квартиры в доме №15 по улице Центральной поселка Южный. У него такой же типовой барак, как и на Клубной.
 
Андрей Похабов рассказал, что в выставляемых на протяжении последних двух лет квитанций от МУП «Ремжилхоз» строка «содержание жилья» отсутствовала. В июне же появился долг в 15 309 рублей. 
 

Андрей Похабов

– Я не против его оплатить, но дом в 2008 году признан аварийным, за два года с момента перехода под управление МУП «Ремжилхоз» в нем ничего не изменилось: покосившая крыша, бурьян вокруг... Я и решил узнать, на какие именно цели были израсходованы деньги, – рассказывает мужчина. 
 
Тариф на содержание жилья даже побольше, чем у жителей таких же бараков на улице Клубная – по 26,83 рублей. 
 
 
Но вопросы те же самые:
– Где они нашли в нашем доме общедомовые лестницы, которые «содержат»? Придомовая территория не убрана. 
 
 
Myslo попытался узнать у муниципальной управляющей компании (14-е место в июльском рейтинге УК), какое общедомовое имущество в этих бараках они убирают и почему в отчете указаны работы, которые, по словам жителей, никто не проводил?
 
Корреспондентов Myslo встретил сотрудник УК и заявил, что директора «Ремжилхоза» Дмитрия Порхаева на месте нет. Сам же он свои имя и фамилию не назвал, представился «частным лицом».
Он отметил, что если жители не согласны с ответами и работой «Ремжилхоза», то в этом случае им необходимо обращаться в суд и там отстаивать свои права.
Человека же, компетентного в вопросах тарифов и выполнения работ в МУП «Ремжилхлз», увы, не нашлось. 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:44 0
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