Тульские водители могут получить скидку за безаварийную езду

При заключении договора ОСАГО автовладельцы иногда сталкиваются с ситуациями, когда страховые компании неверно применяют коэффициент «Бонус-малус» (КБМ), который влияет на сумму страховой премии.

КБМ — коэффициент, влияющий на стоимость полиса (повышающий или понижающий в зависимости от наличия или отсутствия страховых случаев в предыдущие периоды страхования).

Он учитывает количество страховых случаев водителя, виновником которых он являлся. За безаварийную езду полагаются скидки при оформлении полиса ОСАГО (5% за каждый год, до 50% максимум), а для виновников ДТП, наоборот, вводится повышающий коэффициент (от 1,4 до 2,45).

При расчете КБМ страховая компания обязана пользоваться значением, указанным в автоматизированной информационной системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (АИС ОСАГО).

Разумеется, данные о скидке могут отражаться неверно, это не всегда злой умысел страховщика.

Причиной тому может быть смена водительского удостоверения, паспорта. Или тот факт, что предыдущая страховая компания ушла с рынка.

Управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков рекомендует:

Дмитрий Новиков – Если вы считаете, что страховщик пользуется неправильным значением КБМ, обратитесь с заявлением об исправлении этого коэффициента напрямую в свою страховую компанию или к страховщику, с которым планируете заключить договор ОСАГО.

Далее компания сама запрашивает данные у предыдущих страховщиков и вносит соответствующие изменения в автоматизированную систему. Если компания не может оперативно устранить ошибку, то она обращается с запросом в Российский союз автостраховщиков, специалисты которого проведут свою проверку.

По ее результатам страховщик обязан внести корректное значение КБМ в АИС ОСАГО и учитывать его при заключении договора. Если КБМ по-прежнему отражается неверно, то страхователю следует обратиться с жалобой в Банк России.

Для справки: по данным РСА, сегодня КБМ меньше 1, то есть скидку за безаварийность по ОСАГО, имеют 80,4% российских автомобилистов — более 50 млн человек.