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Врач дубенской больницы осуждён за незаконную выдачу рецептов на психотропы

Врач дубенской больницы осуждён за незаконную выдачу рецептов на психотропы

Мужчине назначен штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, он год не сможет заниматься профессиональной деятельностью.

В Одоевском районе вынесен обвинительный приговор 29-летнему жителю поселка Дубна. Он признан виновным в совершении трёх эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ (незаконная выдача рецепта, дающего право на получение психотропных веществ).

По информации региональной прокуратуры, осужденный, работая врачом-неврологом в ГУЗ «Дубенская центральная районная больница», незаконно подписал три рецепта, дающих о право на получение психотропных веществ на имя неустановленных лиц.

Подсудимый в судебном заседании вину признал и раскаялся. Приговором суда по совокупности преступлений ему  назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и лишения права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с выписыванием рецептов, сроком на один год.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:18 +1
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Место
Тульская областьДубна

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