Туляков приглашают на фотовыставку «Читающие»
В проекте приняли участие люди разного возраста и социального статуса.
Сегодня, 7 июня, в 16.00 в интеллект-центре Центральной городской библиотеки им.
На представленных фотографиях посетители увидят известных людей нашего города с любимыми книгами в руках. Именно эти произведения как-то повлияли на их жизнь в дальнейшем.
В проекте приняли участие люди разного возраста и социального статуса: политики, представители администрации Тулы, корреспонденты СМИ, художники, музыканты, работники культуры. Ожидается их участие в открытии выставки.
Проект «Читающие» осуществляется совместно со Школой дизайна «Спектр Групп».
Фотовыставка будет работать до 28 июня с 9.00 до 18.00. Вход бесплатный.