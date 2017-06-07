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Туляков приглашают на фотовыставку «Читающие»

Туляков приглашают на фотовыставку «Читающие»

В проекте приняли участие люди разного возраста и социального статуса.

Сегодня, 7 июня, в 16.00 в интеллект-центре Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого МУК «Тульская библиотечная система» (ул. Болдина д.149/10) откроется фотовыставка «Читающие».

На представленных фотографиях посетители увидят известных людей нашего города с любимыми книгами в руках. Именно эти произведения как-то повлияли на их жизнь в дальнейшем.

В проекте приняли участие люди разного возраста и социального статуса: политики, представители администрации Тулы, корреспонденты СМИ, художники, музыканты, работники культуры. Ожидается их участие в открытии выставки.

Проект «Читающие» осуществляется совместно со Школой дизайна «Спектр Групп».

Фотовыставка будет работать до 28 июня с 9.00 до 18.00. Вход бесплатный.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:46 +1
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