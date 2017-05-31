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Летом тульские гаишники проведут рейд «Тонировка»
Фото из архива Myslo.

Летом тульские гаишники проведут рейд «Тонировка»

Сотрудники ГИБДД проверят лобовые и передние боковые стекла автолюбителей на светопропускаемость.

С 1 июня и до конца летнего периода сотрудники областной Госавтоинспекции будут проводить рейд «Тонировка». Гаишники проверят лобовые и передние боковые стекла автолюбителей на светопропускаемость.

За данное административное правонарушение предусмотрен штраф — 500 рублей, кроме того водитель обязан в течение суток или на месте снять тонировку. В противном случае при повторной остановке автомобиля нарушителя ждет более суровое наказание — штраф до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.

госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения и призывают привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств.

Также сотрудники ГИБДД обращают внимание автолюбителей на то, что затемненные стекла или покрытия, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, негативно влияют на безопасность на дороге.

Обзор для водителя ухудшается, тем самым не обеспечивает безопасность дорожного движения!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:28 +1
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