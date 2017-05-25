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На ефремовском «Каргилле» обнаружили мясо с сальмонеллой

На ефремовском «Каргилле» обнаружили мясо с сальмонеллой

18 тонн продукции животного происхождения утилизировали.

В марте 2017 года Управление Россельхознадзора провело проверку на ефремовском предприятии ООО «Каргилл». В рамках мониторинговых исследований на показатели безопасности был произведен отбор проб от продукции животного происхождения.

Выяснилось, что предприятие производило и хранило пищевую продукцию, не соответствующую требованиям Технического регламента Таможенного Союза.

По результатам лабораторных исследований были выявлены следующие нарушения:

  • несоответствие продукции животного происхождения (филе куриное замороженное общим весом более 1 тонны, изготовитель АО «Ярославский бройлер») по микробиологическим показателям -выявлено наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл;
  • наличие химического вещества, фурозолидона, в пробах продукции животного происхождения (филе куриное замороженное общим весом около 6 тонн, изготовитель ООО «Белгородские гранулированные корма») и в партии продукции (полуфабрикаты из мяса птицы — котлеты куриные «МакНаггетс» Мс Nuggets), произведенной ООО «Каргилл».

Фурозолидон и сальмонеллы в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан.

В мае 2017 года за выявленные нарушения ООО «Каргилл» привлечено к административной ответственности. Предприятию назначен штраф — 300 тысяч рублей. Выдано предписание о приостановлении действия декларации соответствия на указанную продукцию. В отношении предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля.

18 тонн продукции животного происхождения направлена на утилизацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:13 0
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