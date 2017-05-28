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Вандалы разорили могилу известного тульского журналиста
Фото Юлии Александровой и из архива Myslo.

Вандалы разорили могилу известного тульского журналиста

Алексей Дрыгас – журналист и поэт, один из создателей региональной газеты «Слобода».

Неизвестные злоумышленники на Смоленском кладбище в Туле разворотили надгробную плиту и цветочницы на могиле Алексея Станиславовича и его мамы – она похоронена рядом. О мотивах вандалов можно только догадываться. Скорее всего, ими двигала нажива: плиту, обрамляющую могилы, унесли. А цветочницы просто разбили. 

Близкие Дрыгаса утверждают, что на Пасху с могилами было все в порядке. 

справка Myslo

Алексей Дрыгас. Тульский журналист и поэт. Алексей Станиславович в разные годы был рабочим сцены в театре, наладчиком станков, инструктором по лыжному туризму, администратором кино, продавцом книг, редактором литобъединения, корреспондентом заводских многотиражек и областной молодёжки.

Работал редактором тульских газет «Молодой коммунар» и «Комсомольская правда-Тула». В 1994 году вместе с супругой Верой Кирюниной придумал концепцию новой региональной газеты. Название газете — «Слобода» — дал тоже Дрыгас.

За всю свою недолгую жизнь он написал десятки пронзительных стихов и глубоких, злободневных статей. В 2003 году Алексей Дрыгас трагически погиб.

 

Автор: Юлия Королева, вчера, в 21:28 0
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