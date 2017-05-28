Вандалы разорили могилу известного тульского журналиста

Фото Юлии Александровой и из архива Myslo.

Алексей Дрыгас – журналист и поэт, один из создателей региональной газеты «Слобода».

Неизвестные злоумышленники на Смоленском кладбище в Туле разворотили надгробную плиту и цветочницы на могиле Алексея Станиславовича и его мамы – она похоронена рядом. О мотивах вандалов можно только догадываться. Скорее всего, ими двигала нажива: плиту, обрамляющую могилы, унесли. А цветочницы просто разбили.

Близкие Дрыгаса утверждают, что на Пасху с могилами было все в порядке.

справка Myslo Алексей Дрыгас. Тульский журналист и поэт. Алексей Станиславович в разные годы был рабочим сцены в театре, наладчиком станков, инструктором по лыжному туризму, администратором кино, продавцом книг, редактором литобъединения, корреспондентом заводских многотиражек и областной молодёжки.

Работал редактором тульских газет «Молодой коммунар» и «Комсомольская правда-Тула». В 1994 году вместе с супругой Верой Кирюниной придумал концепцию новой региональной газеты. Название газете — «Слобода» — дал тоже Дрыгас.

За всю свою недолгую жизнь он написал десятки пронзительных стихов и глубоких, злободневных статей. В 2003 году Алексей Дрыгас трагически погиб.