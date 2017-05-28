Фото из архива Myslo.
4 июня Туле пройдет фестиваль красок ColorFest
Этот праздник - подобие индийского праздника красок холи.
Для туляков и гостей города 4 июня в Туле пройдет фестиваль красок од девизом «Краски будут смыты, эмоции – никогда!». Праздник начнется в 16.00 на площади перед Городским концертным залом.
Первые в этом сезоне фестивали уже прошли в поселке Первомайский Щекинского района и в Ясногорске, а 2 июня фестиваль пройдет для жителей поселка Новогуровский Алексинского района.
Во время праздника участники смогут обсыпать друг друга цветными порошками, но и танцевать, участвовать в конкурсах, делать яркие фото. Весело будет всем!
Вход свободный.
Место проведения: Тула, улица Советская, 2.
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