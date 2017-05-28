4 июня Туле пройдет фестиваль красок ColorFest

Фото из архива Myslo.

Для туляков и гостей города 4 июня в Туле пройдет фестиваль красок од девизом «Краски будут смыты, эмоции – никогда!». Праздник начнется в 16.00 на площади перед Городским концертным залом.

Первые в этом сезоне фестивали уже прошли в поселке Первомайский Щекинского района и в Ясногорске, а 2 июня фестиваль пройдет для жителей поселка Новогуровский Алексинского района.

Во время праздника участники смогут обсыпать друг друга цветными порошками, но и танцевать, участвовать в конкурсах, делать яркие фото. Весело будет всем!

Вход свободный.

Место проведения: Тула, улица Советская, 2.