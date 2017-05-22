Туляки смогут оформить полис ОСАГО без очередей

Теперь сравнить предложения разных страховых компаний, рассчитать онлайн стоимость и приобрести полис ОСАГО на можно на портале «Автокод».

Жители Москвы и еще десять российских регионов, в число которых входит Тульская область, теперь смогут без очередей оформить полис ОСАГО не выходя из дома. Как сообщают на официальном портале правительства и мэра столицы, эта услуга стала доступной через портал «Автокод».

Пользователи сайта могут в режиме онлайн:

сравнить предложения разных страховых компаний,

рассчитать онлайн стоимость полиса,

приобрести электронный полис ОСАГО.

В анкете для оформления нужно указать марку и мощность машины, количество водителей и их стаж.

Скидка для тех, кто ездит без ДТП, будет делаться автоматически.

Как только пользователь все заполнит, «Автокод» отправляет его на сайт компании-страховщика. Документ сразу придет на электронную почту заявителя, его надо распечатать и все время возить с собой.

Через портал также можно заказать и обычный полис, на бланке. Курьеры доставят его по указанному адресу. Правда, эта услуга действует только для жителей Москвы и Подмосковья.