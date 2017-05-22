Туляки смогут оформить полис ОСАГО без очередей
Теперь сравнить предложения разных страховых компаний, рассчитать онлайн стоимость и приобрести полис ОСАГО на можно на портале «Автокод».
Жители Москвы и еще десять российских регионов, в число которых входит Тульская область, теперь смогут без очередей оформить полис ОСАГО не выходя из дома. Как сообщают на официальном портале правительства и мэра столицы, эта услуга стала доступной через портал «Автокод».
Пользователи сайта могут в режиме онлайн:
- сравнить предложения разных страховых компаний,
- рассчитать онлайн стоимость полиса,
- приобрести электронный полис ОСАГО.
В анкете для оформления нужно указать марку и мощность машины, количество водителей и их стаж.
Скидка для тех, кто ездит без ДТП, будет делаться автоматически.
Как только пользователь все заполнит, «Автокод» отправляет его на сайт компании-страховщика. Документ сразу придет на электронную почту заявителя, его надо распечатать и все время возить с собой.
Через портал также можно заказать и обычный полис, на бланке. Курьеры доставят его по указанному адресу. Правда, эта услуга действует только для жителей Москвы и Подмосковья.