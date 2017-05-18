Погода в Туле 19 мая: потепление и лёгкий ветер

Согласно информации, поступившей из Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет переменная облачность.

Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм) и лёгкий северо-восточный ветер – 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4 до +9. Днём существенно потеплеет – столбик термометра поднимется до +20 градусов.

Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.