Погода в Туле 19 мая: потепление и лёгкий ветер
Синоптики обещают небольшой дождь и пониженное атмосферное давление.
Согласно информации, поступившей из Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет переменная облачность.
Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм) и лёгкий северо-восточный ветер – 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4 до +9. Днём существенно потеплеет – столбик термометра поднимется до +20 градусов.
Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.
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