На Упе пройдут соревнования любителей сплава по бурным рекам
В программу соревнований войдут слалом на короткой трассе, фристайл в «Киняевской бочке», командная гонка и скоростной спуск каякеров.
20 и 21 мая 2017 года на реке Упе состоятся соревнования тульских любителей сплава по бурным рекам «Весна на Киняевской бочке». В программу соревнований войдут:
- 20 мая — слалом на короткой трассе, фристайл в «Киняевской бочке»;
- 21 мая — командная гонка и скоростной спуск каякеров.
Место проведения соревнований: поселок Никольское Дубенского района — левый географический берег реки Упы, напротив церкви на правом берегу.
Координаты GPS: 54. 04970237. 180907.
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