На Упе пройдут соревнования любителей сплава по бурным рекам

В программу соревнований войдут слалом на короткой трассе, фристайл в «Киняевской бочке», командная гонка и скоростной спуск каякеров.

20 и 21 мая 2017 года на реке Упе состоятся соревнования тульских любителей сплава по бурным рекам «Весна на Киняевской бочке». В программу соревнований войдут:

20 мая — слалом на короткой трассе, фристайл в «Киняевской бочке»;

21 мая — командная гонка и скоростной спуск каякеров.

Место проведения соревнований: поселок Никольское Дубенского района — левый географический берег реки Упы, напротив церкви на правом берегу.

Координаты GPS: 54. 04970237. 180907.