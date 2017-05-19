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На Упе пройдут соревнования любителей сплава по бурным рекам

На Упе пройдут соревнования любителей сплава по бурным рекам

В программу соревнований войдут слалом на короткой трассе, фристайл в «Киняевской бочке», командная гонка и скоростной спуск каякеров.

20 и 21 мая 2017 года на реке Упе состоятся соревнования тульских любителей сплава по бурным рекам «Весна на Киняевской бочке». В программу соревнований войдут:

  • 20 мая — слалом на короткой трассе, фристайл в «Киняевской бочке»;
  • 21 мая — командная гонка и скоростной спуск каякеров.

Место проведения соревнований: поселок Никольское Дубенского района — левый географический берег реки Упы, напротив церкви на правом берегу.

Координаты GPS: 54. 04970237. 180907.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:30 0
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