Сформирован состав оргкомитета по празднованию 500-летия Тульского кремля

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Председатель федерального Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании организационного комитета, который будет заниматься подготовкой мероприятий, посвящённых 500-летию Тульского кремля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Несмотря на то, что своё пятисотлетие тульская крепость отметит в 2020 году, подготовка к празднику уже начата – председателем комитета стал заместитель Дмитрия Медведева Сергей Приходько. Заместителем председателя назначен губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Помимо них, в состав комитета также вошли члены федерального и регионального правительств, руководители крупных промышленных предприятий, сотрудники музеев, меценаты и общественные деятели.

Напомним, Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля Владимир Путин подписал в ноябре прошлого года. В рамках подготовки к празднику будет благоустроена Казанская набережная, а новый выставочный комплекс на территории крепости тульские власти обещают открыть уже этим летом.