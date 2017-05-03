Сформирован состав оргкомитета по празднованию 500-летия Тульского кремля
Председателем комитета назначен зампред Правительства России Сергей Приходько, а его заместителем – Алексей Дюмин.
Председатель федерального Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании организационного комитета, который будет заниматься подготовкой мероприятий, посвящённых 500-летию Тульского кремля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Несмотря на то, что своё пятисотлетие тульская крепость отметит в 2020 году, подготовка к празднику уже начата – председателем комитета стал заместитель Дмитрия Медведева Сергей Приходько. Заместителем председателя назначен губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Помимо них, в состав комитета также вошли члены федерального и регионального правительств, руководители крупных промышленных предприятий, сотрудники музеев, меценаты и общественные деятели.
Напомним, Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля Владимир Путин подписал в ноябре прошлого года. В рамках подготовки к празднику будет благоустроена Казанская набережная, а новый выставочный комплекс на территории крепости тульские власти обещают открыть уже этим летом.