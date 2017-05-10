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Дело о смерти Ирины Соповой: фонд ОМС выявил нарушения в работе онкодиспансера

Дело о смерти Ирины Соповой: фонд ОМС выявил нарушения в работе онкодиспансера

Проверка показала, что медицинская помощь женщине была оказана ненадлежащим образом.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тульской области сообщил, что по обращению Сергея Сопова была проведена целевая экспертиза качества медицинской помощи, которую оказали Ирине Соповой, его жене. Согласно результатам экспертизы медицинская помощь 40-летней женщине была оказана ненадлежащим образом.

Материалы по результатам экспертизы качества медпомощи и медкарта Ирины Соповой переданы в Зареченский межрайонный следственный отдел по городу Тула.

Напомним, что ранее нарушения обнаружились и во время проверки Росздравнадзора.

 

Сюжет: Смерть в онкодиспансере
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