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В Заречье при пожаре погиб пенсионер

В Заречье при пожаре погиб пенсионер

Около часа ночи в поселке Октябрьском загорелась квартира. При пожаре погиб 76-летний мужчина.

7 мая 2017 года в 01.04 диспетчеру «Единой службы спасения-112» сообщили о пожаре в квартире в поселке Октябрьском Зареченского ТО. На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-52, ПЧ-81, ПСЧ-2 и автолестница для работы на верхних этажах зданий.

Прибыв на место происшествия в 01.14, пожарные потушили огонь к 01.18. В результате происшествия  квартира закоптилась по всей площади, одна комната выгорела полностью.

Как сообщили в МЧС, в результате пожара погиб 76-летний пенсионер.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 12:00 0
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