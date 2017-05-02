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Мотогруппа тульской госавтоинспекции задержала 72 нарушителя

Мотогруппа тульской госавтоинспекции задержала 72 нарушителя

На территории Тульской области продолжают свою работу сотрудники мотогруппы и «скрытого патруля» Госавтоинспекции.

За минувшую неделю с 24 по 30 апреля в ходе повседневного контроля за дорожным движением и в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники мотогруппы выявили и пресекли 72 нарушения ПДД.

Из них 18 правонарушений совершены водителями мототранспорта.

В числе выявленных нарушений:

  • 1 случай управления не зарегистрированным транспортным средством (ст. 12.1 КоАП РФ),
  • 1 случай управления транспортным средством без государственного регистрационного знака (ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ),
  • 1 — управление без предусмотренных ПДД документов (ст. 12.3 КоАП РФ),
  • 5 — нарушение требований дорожных знаков (ст. 12.16 КоАП РФ),
  • 10 — управление транспортным средством без наличия полиса ОСАГО (ст. 12.37 КоАП РФ).

Для профилактики правонарушений и снижения количества ДТП с участием мототранспорта сотрудники Госавтоинспекции и дальше на постоянной основе будут проводить профилактические мероприятия.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:15 +1
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