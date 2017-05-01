Эндуро-фест: тульские байкеры прокатились по родным ухабам

Фото Светланы Колосковой.

С 28 по 30 апреля под Алексином прошел экстремальный квест для любителей бездорожья и мотоциклов. Грязь, брызги, рев моторов и море позитива!

На три дня в Алексинском районе близ Ботни собрались любители погонять на мотоциклах по пересеченной местности. Организатором квеста выступил мотоклуб «Тула Эндуро» при поддержке организации «Скитулец».

Проехать по практически неподготовленной трассе, отметиться на нужных точках (сфотографировать условный знак) и приехать к финишу первым — такая задача стояла перед 26 участниками квеста. Всего точек было 10: где-то опора ЛЭП, где-то раскидистая ива или старый мост.

Старт не был массовым: каждый мотоциклист заходил на трассу отдельно. Главным было пройти все точки и на финише показать судьям фотографии, а время высчитывали на финише.

До победного финала дошли не все: кого-то подвел «железный конь», кто-то не смог пройти трассу по другим причинам. Но главное, что обошлось без ЧП и травм.

Победители квеста

1 место — Юрий Голубцов (Тула), мотоцикл КТМ 450.

2 место — Александр Москвичев (Пушкино Московской области),

мотоцикл Сузуки Drz 400.

3 место — Алексей Ермаков (Пушкино Московской области), мотоцикл Ямаха WR 250 °F .

Кроме соревнований участникам и их компаниям было чем развлечься: конкурс мокрых маек, выступление группы «Рок-синдром», костер, дискотека. Многие открыли купальный сезон.





На фестивале побывала и фотокор Myslo и журнала «Модный город» Светлана Колоскова:

Некоторым участникам приходилось нелегко. Специальный мотоцикл без сиденья — это ж как ехать-то?!

Многие приезжали семьями, с ребятишками. Благо погода была по-настоящему летняя!

справка Myslo

Эндуро (от англ. enduro от лат. indurare — вынести, выдержать, вытерпеть) — дисциплина мотоспорта и велоспорта, соревнования в которой проходят на дорогах с различным покрытием и по пересечённой местности с соблюдением заданного графика движения. В эндуро включено выполнение в кратчайшее время условий дополнительных соревнований.