Туляки выполнили уборку воинских захоронений

Фото пресс-службы администрации города.

Работы по наведению санитарного порядка состоялись на территории воинских захоронений Всехсвятского и Спасского кладбищ.

К работам были привлечены сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы», МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения», МКП «Комбинат специализированного обслуживания населения», а также волонтерские бригады. Вывоз мусора осуществлялся с применением специализированной техники МКУ «Автохозяйство».

Были выполнены следующие работы: покраска стел и бордюрного камня, цветочниц и ограждений, уборка сухой травы, очистка межплиточных швов, сбор и вывоз мусора и др.