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Туляки выполнили уборку воинских захоронений
Фото пресс-службы администрации города.

Туляки выполнили уборку воинских захоронений

Мероприятие прошло в рамках общеобластного субботника.

Работы по наведению санитарного порядка состоялись на территории воинских захоронений Всехсвятского и Спасского кладбищ.

К работам были привлечены сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы», МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения», МКП «Комбинат специализированного обслуживания населения», а также волонтерские бригады. Вывоз мусора осуществлялся с применением специализированной техники МКУ «Автохозяйство».

Были выполнены следующие работы: покраска стел и бордюрного камня, цветочниц и ограждений, уборка сухой травы, очистка межплиточных швов, сбор и вывоз мусора и др.

 

 
сегодня, в 15:07 +1
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