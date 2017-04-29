Фото пресс-службы администрации города.
Туляки выполнили уборку воинских захоронений
Мероприятие прошло в рамках общеобластного субботника.
Работы по наведению санитарного порядка состоялись на территории воинских захоронений Всехсвятского и Спасского кладбищ.
К работам были привлечены сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы», МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения», МКП «Комбинат специализированного обслуживания населения», а также волонтерские бригады. Вывоз мусора осуществлялся с применением специализированной техники МКУ «Автохозяйство».
Были выполнены следующие работы: покраска стел и бордюрного камня, цветочниц и ограждений, уборка сухой травы, очистка межплиточных швов, сбор и вывоз мусора и др.
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