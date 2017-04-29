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В Туле привели в порядок Березовую рощу
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле привели в порядок Березовую рощу

Любимое многими жителями место отдыха очистили от сухостоя, веток, коряг и пустых бутылок. На субботник вышли около трехсот человек.

Инициаторами уборки Березовой рощи выступили глава Пролетарского округа Сергей Шестаков и Конструкторское Бюро Приборостроения им. академика Аркадия Шипунова. Двадцать лет назад сотрудники КБП посадили здесь березы, и почти все из них прижились. В этом году в роще планируется посадить липы - около 50 штук.

 

Дмитрий Коноплев, управляющий директор АО «КБП»

Это очень правильная инициатива. Плохо, когда идешь по дороге, а вокруг грязь, мусор, ветки… Важно, чтобы мы поддерживали чистоту не только на территории своих предприятий, но и в тех местах, где живут люди, где они гуляют и любят проводить время. Березовая роща — как раз такое место. Приведение в порядок всего города, вот таких исторических мест — очень хорошее и правильное дело. А еще приятно, что все пришли на субботник с хорошим настроением. Посмотрите, какие все радостные вокруг, работают с улыбкой, общаются. Было бы хорошо, чтобы это место впитывало наши положительные эмоции, а потом бы отдавало обратно людям.
 

 

Сергей Иванов, директор по управлению персоналом ОАО «КБП»

День солнечный, светлый, в такой день настроение может быть только отличным. Все приехали на этот субботник с решимостью сделать свой город чище, лучше, комфортнее для жизни. В этом парке давно не убирались, и мы решили навести здесь порядок. Рядом с рощей на ул. Калинина, 26 расположено общежитие, в котором живут наши сотрудники, поэтому это место мы выбрали не случайно. Здесь также много молодых мам с детьми, пожилых людей, которые отдыхают в роще. Кинули клич по заводу. Сегодня откликнулись и пришли в рощу около трехсот человек.



За неделю до субботника сотрудники КБП опилили и кронировали аварийные деревья, чтобы сегодня ускорить процесс. А два дня назад убрали сухостой и опавшие ветки с детской площадки, которые угрожали здоровью детей. Уже вывезено восемь самосвалов, сегодня планируют вывезти еще столько же.

 

Елена Сигаева, инженер

Я с удовольствием пришла сюда сегодня помочь городу навести порядок. Мечтаю, чтобы Тула стала самой красивой, чистой, уютной. Это очень важно - здесь гуляют наши дети, а их надо приучать к чистоте. Я живу в этом районе, недалеко от рощи, и сама тут гуляю. Я пришла на субботник сюда, а мой муж и ребенок сейчас наводят порядок около дома. Сейчас убираем сухую листву. Где грязно, там и метем!)))

 

Марина Ежова, инженер

Мне 23 года, я только недавно начала работать, поэтому это мой первый субботник. Сейчас собираем граблями старую листву, чтобы дать возможность быстрее расти новой траве. Субботник - это отличная смена обстановки после рабочей недели и, конечно же,  это помощь любимому предприятию. Я сама не раз гуляла в этой роще с братом, с друзьями мы здесь жарили шашлыки. Поэтому это место для меня родное и любимое, очень важно содержать его в чистоте, чтобы оно всегда оставалось приятным для отдыха.



 

Александр Малолетнев, ведущий инженер

В своей жизни я очень много раз участвовал в субботниках, а вместе с коллективом КБП - уже во второй раз. Коллективный труд очень объединяет людей, сплачивает. Работать сегодня здесь одно удовольствие: прекрасная погода, красивое место, которое благодаря нам станет еще привлекательнее.

Присоединились к субботнику и местные жители, некоторые приходили убираться в Березовую рощу целыми семьями.

Для участников субботника было организовано горячее питание: каша с мясом, пирожки, бутерброды, печенье, чай, кофе, минеральная вода, соки.

Глава Пролетарского района Сергей Шестаков сотрудничеством с КБП очень доволен.

Сергей Шестаков, глава Пролетарского района Тулы

КБП очень серьезно помогает Пролетарскому району. Зимой нам бесплатно, безвозмездно выделяли технику для уборки снега. Один звонок - и вопрос решен! В рамках областного субботника была дана команда разобраться, какие предприятия буду участвовать, КБП откликнулось одним из первых. Большое им за это спасибо!

 

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:49 +6
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