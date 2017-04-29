В Туле привели в порядок Березовую рощу

Это очень правильная инициатива. Плохо, когда идешь по дороге, а вокруг грязь, мусор, ветки… Важно, чтобы мы поддерживали чистоту не только на территории своих предприятий, но и в тех местах, где живут люди, где они гуляют и любят проводить время. Березовая роща — как раз такое место. Приведение в порядок всего города, вот таких исторических мест — очень хорошее и правильное дело. А еще приятно, что все пришли на субботник с хорошим настроением. Посмотрите, какие все радостные вокруг, работают с улыбкой, общаются. Было бы хорошо, чтобы это место впитывало наши положительные эмоции, а потом бы отдавало обратно людям.

