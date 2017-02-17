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Баскетбольный «Арсенал» во второй игре победил «АлтайБаскет»
Фото: «Тула-спорт».

Баскетбольный «Арсенал» во второй игре победил «АлтайБаскет»

Туляки продолжают радовать болельщиков своими успехами!

16 февраля баскетбольный «Арсенал» в 24-м матче третьего дивизиона Суперлиги обыграл дома барнаульский «АлтайБаскета» со счетом 79:76.

Самым результативным в составе канониров стал Дмитрий Рытенко, набравший 19 очков.

В первой игре «Арсенал» также оказался сильнее — 95:93.

Сейчас тульская команда находится на втором месте в турнирной таблице. Отметим, что у лидера «Уралмаша» столько же очков, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей екатеринбургский клуб возглавляет таблицу.

28 февраля и 1 марта «Арсенал» сыграет с Тобольске с «Нефтехимиком».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 +1
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