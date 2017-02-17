Баскетбольный «Арсенал» во второй игре победил «АлтайБаскет»

Фото: «Тула-спорт».

16 февраля баскетбольный «Арсенал» в 24-м матче третьего дивизиона Суперлиги обыграл дома барнаульский «АлтайБаскета» со счетом 79:76.

Самым результативным в составе канониров стал Дмитрий Рытенко, набравший 19 очков.

В первой игре «Арсенал» также оказался сильнее — 95:93.

Сейчас тульская команда находится на втором месте в турнирной таблице. Отметим, что у лидера «Уралмаша» столько же очков, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей екатеринбургский клуб возглавляет таблицу.

28 февраля и 1 марта «Арсенал» сыграет с Тобольске с «Нефтехимиком».