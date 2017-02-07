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Оптимизацию платных парковок в Туле обсудят с жителями

Оптимизацию платных парковок в Туле обсудят с жителями

7 февраля в администрации Тулы состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта платного парковочного пространства.

Как информирует пресс-служба ведомства, в ходе заседания обсуждались вопросы повышения цены, оптимизации зон платного парковочного пространства и др. В частности, был принят ряд решений:

  • о сохранении всех льготных категорий граждан;
  • о сохранении времени оплаты для оплаты парковки транспортных средств (30 минут);
  • о сохранении бесплатной парковки около учреждений здравоохранения.

Также было принято решение о составлении списка улиц, на которых предполагается оптимизировать зону платного паркинга. Он будет составлен с учетом предложений главных управлений по округам и представителей общественности. После формирования списка, члены рабочей группы проведут объезд по данным объектам. На основании этой работы будет выработано решение для дальнейшего обсуждения на заседании штаба по стратегическому развитию Тулы.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 20:55 −8
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