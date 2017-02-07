Оптимизацию платных парковок в Туле обсудят с жителями
7 февраля в администрации Тулы состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта платного парковочного пространства.
Как информирует пресс-служба ведомства, в ходе заседания обсуждались вопросы повышения цены, оптимизации зон платного парковочного пространства и др. В частности, был принят ряд решений:
- о сохранении всех льготных категорий граждан;
- о сохранении времени оплаты для оплаты парковки транспортных средств (30 минут);
- о сохранении бесплатной парковки около учреждений здравоохранения.
Также было принято решение о составлении списка улиц, на которых предполагается оптимизировать зону платного паркинга. Он будет составлен с учетом предложений главных управлений по округам и представителей общественности. После формирования списка, члены рабочей группы проведут объезд по данным объектам. На основании этой работы будет выработано решение для дальнейшего обсуждения на заседании штаба по стратегическому развитию Тулы.
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