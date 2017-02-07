В Новомосковске состоялся фестиваль «Русская зима»
Фестиваль призван популяризировать зимние виды спорта, занятия творчеством и традиции народной культуры.
7 февраля в Новомосковске состоялся восемнадцатый по счету областной фестиваль спорта и искусств сельской молодёжи «Русская зима», сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
Открыли мероприятие заместитель председателя правительства Тульской области — министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева и глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев.
В приветственном слове Юлия Вепринцева пожелала ребятам новых побед и достижений.
Отметим, что организатором Фестиваля выступили министерство молодёжной политики Тульской области и администрация муниципального образования город Новомосковск при поддержке, НО ВПП «Единая Россия».
Фестиваль призван популяризировать зимние виды спорта, занятия творчеством и традиции народной культуры.
Ранее фестиваль проходил на городском уровне, но уже в четвертый раз фестиваль «Русская зима» открыл свои двери для команд со всей Тульской области. С каждым годом участников и болельщиков становится все больше.
В восемнадцатом фестивале приняли участие 14 команд, в числе которых — команды муниципальных образований Алексина, Венёва, Узловой, Кимовска, Суворова и других.
Спортивная часть праздника прошла на территории спорткомплекса мкр. Сокольники. Участникам предстояло состязаться в перетягивании каната, мини-футболе на снегу, лыжной эстафете. Тем временем
Победители спортивных соревнований и конкурса художественной самодеятельности получили памятные подарки.