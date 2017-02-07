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В Новомосковске состоялся фестиваль «Русская зима»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Новомосковске состоялся фестиваль «Русская зима»

Фестиваль призван популяризировать зимние виды спорта, занятия творчеством и традиции народной культуры.

7 февраля в Новомосковске состоялся восемнадцатый по счету областной фестиваль спорта и искусств сельской молодёжи «Русская зима», сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Открыли мероприятие заместитель председателя правительства Тульской области — министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева и глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев.

В приветственном слове Юлия Вепринцева пожелала ребятам новых побед и достижений.

Отметим, что организатором Фестиваля выступили министерство молодёжной политики Тульской области и администрация муниципального образования город Новомосковск при поддержке, НО ВПП «Единая Россия».

Фестиваль призван популяризировать зимние виды спорта, занятия творчеством и традиции народной культуры.

Ранее фестиваль проходил на городском уровне, но уже в четвертый раз фестиваль «Русская зима» открыл свои двери для команд со всей Тульской области. С каждым годом участников и болельщиков становится все больше.

В восемнадцатом фестивале приняли участие 14 команд, в числе которых — команды муниципальных образований Алексина, Венёва, Узловой, Кимовска, Суворова и других.

Спортивная часть праздника прошла на территории спорткомплекса мкр. Сокольники. Участникам предстояло состязаться в перетягивании каната, мини-футболе на снегу, лыжной эстафете. Тем временем в Сокольническом ДК своё мастерство продемонстрировали представители творческой молодежи.

Победители спортивных соревнований и конкурса художественной самодеятельности получили памятные подарки.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 20:33 +2
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фестиваль Русская зима
Люди
Юлия ВепринцеваВадим Жерздев
Место
Новомосковск

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