Все обращения граждан по уборке снега находятся в работе

24 января по поручению губернатора Тульской области состоялось совещание под председательством заместителя председателя правительства Валерия Шерина с главами администраций муниципальных образований региона в режиме видеоконференцсвязи.

На встрече рассмотрели более 30 обращений жителей области по вопросам уборки снега с дорог, тротуаров и придомовых территорий.

Главы администраций муниципальных образований отчитались об оперативной уборке снега на закрепленной территории. На текущий момент все обращения граждан удовлетворены либо находятся на стадии отработки.

Валерий Шерин

Валерий Шерин дал поручение главам администраций МО Тульской области продолжить ежедневную очистку от снега дорог, тротуаров и придомовых территорий в населенных пунктах, а также ликвидацию сосулек, очистку крыш зданий.

Он потребовал незамедлительно реагировать на обращения граждан по уборке снега.

Также в ходе конференции выступил Антон Агеев, который доложил о состоянии мемориалов Вечного огня в Тульской области и об итогах реализации проекта «Народный бюджет – 2016». Валерий Шерин поручил главам администраций муниципальных образований направить в региональное министерство внутренней политики и местного самоуправления информацию о планируемых ремонтах, благоустройстве мемориалов Вечного огня с указанием сроков выполнения работ и актуальные дорожные карты.



Антон Агеев