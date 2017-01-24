На ремонт сельских дорог Тульская область получит 20 млн рублей

Кроме этого финансирование работ будет вестись и за счет регионального бюджета

Больше шести лет жители населенного пункта Птань Куркинского района пытаются добиться включения автоподъезда к их поселку в план ремонта.

Протяженность дороги чуть более 14 километров. Асфальтовое покрытие давно разбилось, и движение по ней всех видов транспорта значительно затруднено. Ямы частично латали в 2016 году, но это кардинально не изменило ситуацию.



Фото сделано летом 2016 года

«Население у нас немаленькое... Также очень много людей приезжает летом в отпуск и на праздники к родственникам. Скорая помощь и пожарная к нам едет от 2 до 4 часов, так как невозможно ездить по нашей дороге. И почему так заведено, что если мы отдалены от крупных населённых пунктов, то там ничего не надо делать? Этот кошмар продолжается уже на протяжении лет шести, и ранее мы тоже писали жалобы... Но сейчас это уже несерьезно», – пишет Ирина Янышева.

Кстати, Правительство РФ утвердило распределение 8 млрд 335 млн рублей субсидий между 54 регионами на софинансирование строительства и ремонта сельских дорог.

Тульская область на эти цели получит 20 млн 776,5 тыс. рублей.

Речь идет о дорогах, идущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.