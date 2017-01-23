Тулякам предлагают свалять мышку-полевку

На фото работа Анны Ивановой.

28 января в 17.00 в музее «Тульские древности» пройдет первый из мастер-классов, посвященных Году экологии. На первом занятии предлагается изготовить рыжую полёвку в технике сухого валяния.

Мастер-классы по валянию в музее будут проходить каждую последнюю субботу месяца. В рамках объявленного в России Года экологии посетители будут создавать настоящие шедевры и знакомиться с обитателями Куликова поля.

На первой тематической встрече в технике сухого валяния будут делать миниатюрную мышку, а к концу года можно собрать целую коллекцию куликовских зверушек.

Занятие проводит народный мастер России Екатерина Зернова.

Стоимость занятия – 100 рублей.

Место проведения: Тула, пр. Ленина, 47.

Контактный телефон: +7(4872)36-16-63.