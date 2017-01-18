Туляки стали чаще жаловаться на утечки газа

Количество обращений в аварийную службу «Тулагоргаза» в 2016 году выросло на 18%.

В 2016 году жители Тулы обращались в службу «04» чаще на 18% по сравнению с 2015 годом. Количество обращений выросло до 9020.

Около 60% аварийных заявок были связаны с утечками и запахом газа в квартирах и домах.

Одна из самых распространенных причин утечек газа – газовое оборудование, которому по 40 и более лет, то есть используется оно дольше нормативного срока. Поэтому с декабря 2016 года за уклонение от обязательной замены газового оборудования, выработавшего свой ресурс, стали накладывать административный штраф, составляющий 1-2 тысячи рублей.

Кроме того, 15% обращений в службу «04» связаны с самовольным монтажом, ремонтом и перемещением газового оборудования без разрешения газовой службы. Стоит помнить, что такие действия несут опасность для здоровья и жизни всех окружающих и могут стать причиной отравлений угарным газом, пожара или взрыва.

«Природный газ безопасен, если ответственно подходить к соблюдению элементарных правил. Мы просим туляков быть внимательными и незамедлительно сообщать о запахе газа по телефонам аварийной службы «04», с мобильного – «104» или «004». Прием вызовов со всех трех номеров специалисты компании осуществляют круглосуточно», – отметил заместитель генерального директора, главный инженер АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов.