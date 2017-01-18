10 лет Ассоциации юристов России в Тульской области
17 января в Доме дворянского собрания прошло мероприятие, посвящённое 10-летию региональной Ассоциации юристов России в Тульской области.
На юбилее присутствовали представители всех отраслей юриспруденции. Ассоциация принимала поздравления и напутствия от главы муниципального образования г. Тула Юрия Цкипури, федерального инспектора по Тульской области аппарата уполномоченного представителя Президента РФ Рустэма Сатдарова, первого заместителя председателя Тульской областной Думы Александра Москольца и руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Тульской области Закира Муратова.
«От лица губернатора поздравляю вас с этой знаменательной датой. Ассоциация существует уже 10 лет, и на этом основании можно сделать вывод, что она безусловно состоялась и является востребованной», – поздравил заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин.
Александр Воронцов.
«В первую очередь мне хотелось бы сказать спасибо всем представителям исполнительной, законодательной, федеральной власти, администрации города Тулы, руководителям избирательной комиссии, прокуратуре, управления федеральной службы исполнения наказаний, министерству юстиции и всем тем, кто откликнулся на наше приглашение и пришел на наш юбилей», – сказал в ответной речи председатель ассоциации Александр Воронцов.
Ежегодное празднование планировалось на 26 декабря – день образования ассоциации, но в связи с трауром, объявленным Президентом РФ, оно было перенесено. В зале погибших почтили минутой молчания.
На юбилее почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены выдающиеся люди в сфере юриспруденции нашего города.
Также речи и награждения разбавили выступления певцов и танцоров, тем самым скрасив столь серьезную обстановку.
- Павлова Светлана Владимировна, нотариус ГУВД Тулы;
- Толстухина Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой судебной экспертизы и таможенного дела;
- Грачев Николай Иванович, член Тульской областной адвокатской палаты;
- Завадин Сергей Валерьевич, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации;
- Ленская Ольга Валерьевна, главный специалист-эксперт отдела организации мониторинга и контроля управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области;
- Миронов Александр Александрович, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин института законоведения и управления ВПА;
- Голикова Юлия Алексеевна, главный специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций управления министерства юстиций РФ по Тульской области;
- Пономарев Валерий Михайлович, нотариус Ленинского ноториального округа Тульской области, вице-президент Тульской областной нотариальной палаты;
- Воронцов Александр Васильевич, председатель Тульского регионального отделения ассоциации юристов России;
- Калачев Владимир Федорович, президент Тульской областной адвокатской палаты;
- Аристархова Татьяна Анатольевна, заместитель директора института права и управления ТулГУ;
- Попова Анастасия Сергеевна, студент Тульского института РПА Минюста России;
- Ревтова Лариса Игоревна, нотариус Узловского нотариального округа Тульской области;
- Соцков Евгений Алексеевич, заведующий кафедрой информационных технологий и профессионально-прикладной подготовки института законоведения и управления ВПА;
- Уланова Зинаида Николаевна, член Тульской областной адвокатской палаты;
- Боровикова Ольга Юрьевна, главный специалист-эксперт отдела управления Министерства юстиции РФ по Тульской области;
- Сергеева Анастасия Игоревна, студентка Тульского института РПА Минюста России;
- Сизов Эдуард Николаевич, член Тульской областной адвокатской палаты;
- Стрижакова Елена Константиновна, нотариус Дубенского нотариального округа тульской области;
- Алешкина Татьяна Николаевна, заведующая кафедры криминалистики и уголовного процесса института законоведения и управления ВПА;
- Гордеев Артем Сергеевич, студент Тульского института РПА Минюста России;
- Дяблова Юлия Львовна, заведующая кафедрой правосудия и правоохранительной деятельности ТулГУ;
- Калугина Инна Георгиевна, начальник отдела управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тульской области;
- Королева Валентина Васильевна, член Тульской областной адвокатской палаты;
- Ламышева Маргарита Анатольевна, нотариус города Тулы;
- Темикова Олеся Сергеевна, заместитель начальника отдела управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тульской области;
- Гарбузюк Наталья Васильевна, нотариус Ленинского нотариального округа Тульской области;
- Дубовская Анастасия Анатольевна, студентка Тульского института РПА Минюста России;
- Миронова Кристина Алексеевна, студентка Тульского института РПА Минюста России;
- Овсяникова Эльвира Александровна, заведующая кафедрой административных и финансово-правовых дисциплин института законоведения и управления ВПА;
- Руденко Татьяна Юрьевна, доцент кафедры земельного и гражданского права ТулГУ;
- Семенова Алевтина Ивановна, член Тульской областной адвокатской палаты;
- Шеховцова Нина Борисовна, ведущий специалист-эксперт отдела управления Министерства юстиции РФ по Тульской области;
- Головин Александр Юрьевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей Тульской области;
- Машков Александр Николаевич, заместитель председателя избирательной комиссии Тульской области;
- Бойко Евгения Руслановна, студентка 4-го курса Тульского института РПА Минюста России;
- Борисов Александр Дмитриевич, студент 3-го курса Тульского института РПА Минюста России;
- Егорова Анастасия Геннадьевна, студентка 4-го курса Тульского института РПА Минюста России;
- Панфилов Евгений Евгеньевич, член Тульского регионального отделения Ассоциации юристов в России;
- Калганова Анастасия Андреевна, студентка 4-го курса института права и управления ТулГУ;
- Пехтерева Алина Александровна, студентка 2-го курса института права и управления ТулГУ.