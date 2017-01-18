10 лет Ассоциации юристов России в Тульской области

Фото Александры Дроздовой.

На юбилее присутствовали представители всех отраслей юриспруденции. Ассоциация принимала поздравления и напутствия от главы муниципального образования г. Тула Юрия Цкипури, федерального инспектора по Тульской области аппарата уполномоченного представителя Президента РФ Рустэма Сатдарова, первого заместителя председателя Тульской областной Думы Александра Москольца и руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Тульской области Закира Муратова.

«От лица губернатора поздравляю вас с этой знаменательной датой. Ассоциация существует уже 10 лет, и на этом основании можно сделать вывод, что она безусловно состоялась и является востребованной», – поздравил заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин.



Александр Воронцов.

«В первую очередь мне хотелось бы сказать спасибо всем представителям исполнительной, законодательной, федеральной власти, администрации города Тулы, руководителям избирательной комиссии, прокуратуре, управления федеральной службы исполнения наказаний, министерству юстиции и всем тем, кто откликнулся на наше приглашение и пришел на наш юбилей», – сказал в ответной речи председатель ассоциации Александр Воронцов.

Ежегодное празднование планировалось на 26 декабря – день образования ассоциации, но в связи с трауром, объявленным Президентом РФ, оно было перенесено. В зале погибших почтили минутой молчания.

На юбилее почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены выдающиеся люди в сфере юриспруденции нашего города.

Также речи и награждения разбавили выступления певцов и танцоров, тем самым скрасив столь серьезную обстановку.

Список награжденных