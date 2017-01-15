Полицейские спасли из горящего дома несколько жителей цыганского табора
В результате происшествия дом выгорел внутри, сгорела и обрушилась кровля.
Вечером в субботу около шести часов поступило сообщение о возгорании жилого дома в Туле в посёлке Плеханово на ул. 1-й Микрорайон.
Находившиеся в местном пункте полиции стражи порядка полицейские Сергей Исаев, Сергей Леонов, Владимир Соломатин и начальник пункта полиции Игорь Дождев, заметили клубы дыма и до приезда специализированных служб приняли меры для эвакуации жильцов и спасения их имущества.
- В результате грамотных и профессиональных действий полицейских при пожаре никто не пострадал, - сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
В настоящее время все проживавшие в сгоревшем доме, в числе которых есть и дети, размещены у родственников.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия дом выгорел внутри, сгорела и обрушилась кровля. Причина пожара устанавливается.