Полицейские спасли из горящего дома несколько жителей цыганского табора

В результате происшествия дом выгорел внутри, сгорела и обрушилась кровля.

Вечером в субботу около шести часов поступило сообщение о возгорании жилого дома в Туле в посёлке Плеханово на ул. 1-й Микрорайон.

Находившиеся в местном пункте полиции стражи порядка полицейские Сергей Исаев, Сергей Леонов, Владимир Соломатин и начальник пункта полиции Игорь Дождев, заметили клубы дыма и до приезда специализированных служб приняли меры для эвакуации жильцов и спасения их имущества.

- В результате грамотных и профессиональных действий полицейских при пожаре никто не пострадал, - сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

В настоящее время все проживавшие в сгоревшем доме, в числе которых есть и дети, размещены у родственников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия дом выгорел внутри, сгорела и обрушилась кровля. Причина пожара устанавливается.