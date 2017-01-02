Туляк стал одним из победителей фотоконкурса «Дикая природа России 2016»
Конкурс проводил журнал «National Geographic Россия» уже шестой раз. Алексей Макеев стал вторым в номинации «Млекопитающие».
Всего было заявлено более 55 000 фотографий, сделанных на территории России, сообщается на сайте журнала.
В состав жюри вошли:
- Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
- Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
- Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
- Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
- Алексей Елфимов (фоторедактор и специалист по SMM сайта nat-geo.ru).
28 декабря 2016 года в Москве, в Центральном доме художника, открылась фотовыставка конкурса. Она продлится до 14 января 2017 года. В этот же день состоялось награждение победителей и призеров.
Второе место в номинации «Млекопитающие» досталось туляку Алексею Макееву.
- Я хочу поблагодарить организаторов конкурса за такую замечательную выставку. Мне очень приятно быть на этой сцене впервые, - сказал Алексей.
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