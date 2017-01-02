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Туляк стал одним из победителей фотоконкурса «Дикая природа России 2016»

Туляк стал одним из победителей фотоконкурса «Дикая природа России 2016»

Конкурс проводил журнал «National Geographic Россия» уже шестой раз. Алексей Макеев стал вторым в номинации «Млекопитающие».

Всего было заявлено более 55 000 фотографий, сделанных на территории России, сообщается на сайте журнала.

В состав жюри вошли:

  • Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
  • Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
  • Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
  • Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
  • Алексей Елфимов (фоторедактор и специалист по SMM сайта nat-geo.ru).

28 декабря 2016 года в Москве, в Центральном доме художника, открылась фотовыставка конкурса. Она продлится до 14 января 2017 года. В этот же день состоялось награждение победителей и призеров. 

Второе место в номинации «Млекопитающие» досталось туляку Алексею Макееву.

- Я хочу поблагодарить организаторов конкурса за такую замечательную выставку. Мне очень приятно быть на этой сцене впервые, - сказал Алексей.

 

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 00:12 0
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фотоконкурс Дикая природа России 2016
Люди
Алексей Макеев
Место
Россия
Прочее
второе местономинация Млекопитающие

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