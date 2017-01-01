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В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре

В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре

Производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра запрещается с сегодняшнего дня, продажа - с лета этого года.

Соответствующий закон Госдума приняла в июне 2016 года, пишет «Интерфакс».

Закон предусматривает запрет с 1 января 2017 года на производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. С 1 июля 2017 года запрещается розничная продажа такой продукции.

Штрафы за производство и продажу алкоголя в ПЭТ-таре составят для юрлиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Закон принят под названием «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 00:01 0
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