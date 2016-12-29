Администрация Тулы: плата за наем муниципального жилья увеличится на 30-40%

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Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр утверждены Методические указания установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, вступающие в силу с 1 января 2017 года.

Соответственно, в следующем году муниципалитеты должны перейти на новый порядок определения платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма.

В пресс-службе администрации Myslo пояснили, что в на сегодняшний день в Туле порядок определения платы за наем жилого помещения установлен решением Тульской городской Думы от 28 мая 2014 года.

Формула расчета размера платы за наем по новым правилам принципиально не изменилась:

базовая ставка платы умножается на коэффициенты, характеризующие жилое помещение с точки зрения благоустройства, местонахождения и т.д. с учетом соответствия платы, а затем умножается на общую площадь жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.

Однако при этом есть ряд нюансов, существенно изменяющих подход к расчету базовой ставки, а также корректирующих коэффициентов:

Наименование В соответствии с действующим Порядком В соответствии с новыми Указаниями Размер платы за наем – это произведение - базовой ставки платы; - базового размера платы; - коэффициента соответствия платы; - значений коэффициентов, учитывающих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение многоквартирного дома; - коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома; - общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитиях – площади этих комнатах) - общей площади жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда Формула расчета базовой ставки (базового размера) платы где: Кс – коэффициент соответствия Цр – средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья в городе Туле. Определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области Т – срок полезного использования здания Ср * 0,001 где: Ср – средняя цена 1 м2 на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании Определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома К 1 *К 2 *К 3 *К 4

Наибольшие изменения вызваны именно новым расчетом интегрального значения коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома:

– нормативно установлен диапазон значений для коэффициентов – теперь они должны быть в закрытом интервале [0,8;1,3]

– изменение формулы расчета коэффициента с учетом имеющегося ограничения по абсолютному значению привело к тому, что при прочих равных условиях значение платы в самом благоустроенном, качественном и удачно расположенном жилищном фонде снижается в 1,6754 раза. Для самого неблагоустроенного жилья обратная ситуация – значение платы по сравнению с действующим Порядком только за счет изменения расчетной формулы сводного коэффициента плата увеличивается на 9,74%.

Значение коэффициента соответствия платы также ограничено закрытым интервалом [0;1]. Дифференцирование данного коэффициента допускается новыми Указаниями только для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, определенных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или законами субъекта Российской Федерации.

Данный проект размещен на сайте и проходит антикоррупционную экспертизу. Далее он будет направлен в Тульскую городскую Думу на рассмотрение и утверждение.

- По новым правилам размер платы за наем увеличится на 30-40%, что сопоставимо с ростом платы собственников жилых помещений за капитальный ремонт. Это будет зависеть от благоустроенности и места расположения домов, - пояснили в пресс-службе администрации города.

В некоторых случаях плата за найм может уменьшиться по сравнению с действующими начислениями.

Для примера.

По действующей методике плата за 1 кв м в железобетонном доме без лифта и мусоропровода с горячим и холодным водоснабжением и водоотведением, ванной (душем) составляет в среднем 8, 83 руб, а по новой методике будет составлять – 11, 06 руб за 1 кв м (рост на 25, 3 %).

В кирпичных домах с лифтом, мусоропроводом, горячим и холодным водоснабжением и водоотведением, ванной (душем) сейчас составляет в среднем 10, 59 руб за 1 кв м, а будет составлять 11, 54 руб за 1 кв м (рост на 9%).

В железобетонных панельных домах с газовыми колонками с холодным водоснабжением и водоотведением, ванной (душем) в настоящее время составляет в среднем 8, 03 руб за квадратный метр, а по новой методике – 10, 75 руб (рост на 33, 9 %).