Губернатор Тульской области подарил тульской школьнице смартфон

В семье девочки большая часть денег уходит на лекарства для ее мамы.

22 декабря Алексей Дюмин встретился с 12-летней тулячкой Дианой Волчек, которая недавно отправила ему письмо.

В письме школьница писала, что очень хочет получить в подарок на Новый год или на день рождения смартфон. Свой старый телефон она потеряла, а на новый денег в семье нет. Большая часть средств семьи уходит на лечение ее мамы. Девочка рассказала, что учится на пятерки, увлекается английским языком и информатикой.

В день рождения Дианы глава региона встретился с юной жительницей Тулы. Алексей Дюмин поздравил Диану и с наступающим Новым годом.

«Я внимательно посмотрел твоё письмо. Новый год — это праздник, когда желания и мечты сбываются, поэтому хочу подарить тебе вот этот подарок», — сказал глава региона.

Затем Алексей Дюмин пообщался с Дианой в неформальной обстановке. Девочка тоже приготовила для губернатора подарок – деревце из бисера.