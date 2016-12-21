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Новогодний стол – 2017: советы Роспотребнадзора

Новогодний стол – 2017: советы Роспотребнадзора

Управление ведомства дало рекомендации, как не получить пищевого и алкогольного отравления в новогодние праздники.

Близятся долгожданные новогодние праздники, а вместе с ними – богатые праздничные столы. К сожалению, обильные угощения часто становятся причиной пищевых и алкогольных отравлений.

Роспотребнадзор рекомендует: чтобы защитить себя и своих близких от отравления, нужно придерживаться определённых правил. А именно:

  1. любые сомнения в качестве пищевых продуктов следует решать в интересах собственного здоровья и отказываться от их употребления;
  2. соблюдение правил личной гигиены перед приемом и приготовлением пищи позволит значительно снизить риск возникновения пищевой токсикоинфекции;
  3. хранить продукты следует в холодильнике, не допуская близкого соседства сырья и готовой к употреблению пищи,
  4. использовать отдельные разделочные доски и ножи при обработке сырья и готовой продукции;
  5. не приобретать продукты неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли;
  6. соблюдать сроки годности пищевых продуктов, особенно скоропортящихся (салатов, изделий из рубленого мяса, студня, заливного, пирожных и тортов с кремом и др.), такие блюда лучше готовить в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток, салаты следует заправлять непосредственно перед подачей на стол;
  7. не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, но если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить);
  8. овощи, ягоды, фрукты тщательно мыть перед употреблением;
  9. соблюдать температурный режим и выдерживать необходимое время при термической обработке мяса, рыбы, птицы, яиц;
  10. с осторожностью употреблять консервированную продукцию собственного приготовления, с целью профилактики ботулизма грибы следует повторно проварить и вовсе отказаться от употребления консервированной продукции, которая хранилась более года;
  11. покупать алкогольную продукцию только в проверенных торговых организациях, имеющих лицензию на право ее продажи, так как употребление алкогольных напитков сомнительного происхождения – это большой риск для жизни и здоровья;
  12. не покупать алкоголь в сети интернет;
  13. обращать внимание на качество упаковки и наличие специальной или акцизной марки: как правило, легальные производители разливают продукцию в тару, имеющую особенные отличительные признаки, а этикетка и контрэтикетка наклеены ровно, без перекосов;
  14. употреблять алкоголь в умеренных дозах.

Управление Роспотребнадзора желает всем приятных праздников и надеется, что эти рекомендации позволят избежать пищевых и алкогольных отравлений!

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 16:26 +4
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