Матерый дачник или горе-садовод: тест к открытию дачного сезона

Скоро, скоро откроется дачный сезон! Для кого-то это повод прибраться на участке и все лето жарить там шашлыки. А у кого-то уже рассада на подоконнике с февраля колосится. Ну что, садоводы, поехали?
Спонсор теста — Группа компаний «ЖАК». В группу компаний, которая производит сельскохозяйственную продукцию с 2004 года, входят ООО «ЖАК» в Новомосковском районе, ООО «МАНО» в Киреевском районе, ООО «Треполье» в Рязанской области, а также три организации, ведущие деятельность, не связанную с аграрной отраслью.