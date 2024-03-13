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Матерый дачник или горе-садовод: тест к открытию дачного сезона
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Матерый дачник или горе-садовод: тест к открытию дачного сезона

Признайтесь, ведь сажали что-нибудь хоть раз в жизни? А выросло? Проверим, насколько уверенно вы чувствуете себя на шести сотках!

Скоро, скоро откроется дачный сезон! Для кого-то это повод прибраться на участке и все лето жарить там шашлыки. А у кого-то уже рассада на подоконнике с февраля колосится. Ну что, садоводы, поехали?

Пройти тест

 

Спонсор теста — Группа компаний «ЖАК». В группу компаний, которая производит сельскохозяйственную продукцию с 2004 года, входят ООО «ЖАК» в Новомосковском районе, ООО «МАНО» в Киреевском районе, ООО «Треполье» в Рязанской области, а также три организации, ведущие деятельность, не связанную с аграрной отраслью.

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