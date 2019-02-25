Тест: Узнаешь ли ты Тулу на старой открытке?

Древние храмы, тихие улочки без автомобилей и вездесущей рекламы... Неспешная жизнь на старых открытках завораживает!

Старинные города России на черно-белых снимках часто похожи. Проверим, узнаете ли вы наш родной город на старой открытке. Результатами, как всегда, делитесь в комментариях к тесту. Поехали!

Пройти тест