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Тест: Узнаешь ли ты Тулу на старой открытке?

Тест: Узнаешь ли ты Тулу на старой открытке?

Новая игра от Myslo.

Древние храмы, тихие улочки без автомобилей и вездесущей рекламы... Неспешная жизнь на старых открытках завораживает!

Старинные города России на черно-белых снимках часто похожи. Проверим, узнаете ли вы наш родной город на старой открытке. Результатами, как всегда, делитесь в комментариях к тесту. Поехали!

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:31 +5
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