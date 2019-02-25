Тест: Узнаешь ли ты Тулу на старой открытке?
Новая игра от Myslo.
Древние храмы, тихие улочки без автомобилей и вездесущей рекламы... Неспешная жизнь на старых открытках завораживает!
Старинные города России на черно-белых снимках часто похожи. Проверим, узнаете ли вы наш родной город на старой открытке. Результатами, как всегда, делитесь в комментариях к тесту. Поехали!
19 февраля, в 08:59, 83 8593 14
11 февраля, в 18:33, 59 12787 33
17 января, в 10:15, 56 7552 15
3 января, в 14:32, 126 7880 12
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