В замороженной говяжьей печени, которую производит компания в Донском, обнаружили остатки лекарственных препаратов. Об этом стало известно из результатов экспертизы, проведённой специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Информация о наличии запрещенных веществ поступила в управление Россельхознадзора по Тульской области от коллег из Брянска, Смоленска и Калуги. На основании этих данных с 23 марта по 17 апреля в отношении тульского производителя был проведен внеплановый выборочный контроль. Мероприятие прошло согласованно с региональной прокуратурой.

В итоге компанию привлекли к административной ответственности за нарушение технических регламентов, повлекшее угрозу жизни или здоровью граждан.

«Должностному лицу общества вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения», — отметили в региональном Россельхознадзоре.