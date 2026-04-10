Гастролерша из Орла украла у туляка четверть миллиона рублей

В Туле 48-летняя жительница Орловской области обвиняется в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 37-летний туляк, проживающий в Привокзальном округе Тулы. Мужчина заявил, что из его дома украли 250 000 рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая жительница Орловской области. В ходе служебной командировки подозреваемую задержали в Смоленской области.

По информации Myslo, женщина «зарабатывала» на жизнь тем, что разъезжала по ЦФО и обворовывала дома, которые забывали запереть рассеянные хозяева. В Тулу она приехала вместе со знакомой, которую полицейские чуть раньше задержали в городе Щекино.

В настоящий момент женщина арестована, расследование уголовного дела продолжается.