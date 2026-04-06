В Туле подвели итоги «Золотой шайбы»: названы сильнейшие юные хоккеисты региона

Соревнования прошли 5 апреля в Ледовом дворце.

В этом сезоне за победу боролись 107 команд из разных районов области — от младших до юниоров. По словам министра спорта региона Михаила Трунова, турнир остается ключевой площадкой для развития массового детского хоккея. Сегодня этим видом спорта в области занимается свыше 1800 ребят, и с каждым годом их становится больше.

Соревнования стартовали осенью 2025 года и проходили не только в Туле, но и в Новомосковске, Ефремове, Щекино, Узловой и других городах. Матчи проходили как на крытых аренах, так и на открытых площадках.

По итогам турнира в разных возрастных категориях победителями стали команды из Новомосковска, Щекино, Алексина и других муниципалитетов. Лучшие игроки получили индивидуальные награды, а лучшим арбитром сезона признан Вадим Сучков.

Победители регионального этапа представят Тульскую область на всероссийском финале, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Церемония завершилась гала-матчем: сборная «Золотой шайбы» встретилась с командой «Академия Михайлова-Юниор».

сегодня, в 16:28 0
