В Туле состоялся турнир по самбо на призы депутатов областной и городской Дум

В зареченской спортшколе олимпийского резерва «Юность» состоялся открытый региональный турнир по самбо на призы депутатов Тульской областной и городской Дум. Юные спортсмены в возрасте от 10 до 11 лет соревновались в десяти весовых категориях.

Побороться за призовые места в оружейную столицу приехали представители разных городов Тульской области, а также самбисты из Московской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Нижегородской областей, Донецкой Народной Республики и Северной Осетии.

Эти соревнования проходят в оружейной столице уже пятый год подряд. Организаторами стали депутаты Тульской областной Думы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Гребенщиков и Дмитрий Андросов, а также депутат городской Думы Дмитрий Шишкин.