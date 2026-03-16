  В Туле состоялся турнир по самбо на призы депутатов областной и городской Дум - Новости тульского спорта - MySlo.ru
В Туле состоялся турнир по самбо на призы депутатов областной и городской Дум

Соревнования, собравшие юных спортсменов их восьми регионов России, прошли в МБУ СШОР «Юность».

В зареченской спортшколе олимпийского резерва «Юность» состоялся открытый региональный турнир по самбо на призы депутатов Тульской областной и городской Дум. Юные спортсмены в возрасте от 10 до 11 лет соревновались в десяти весовых категориях.

Побороться за призовые места в оружейную столицу приехали представители разных городов Тульской области, а также самбисты из Московской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Нижегородской областей, Донецкой Народной Республики и Северной Осетии.

Эти соревнования проходят в оружейной столице уже пятый год подряд. Организаторами стали депутаты Тульской областной Думы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Гребенщиков и Дмитрий Андросов, а также депутат городской Думы Дмитрий Шишкин.

Дмитрий Владимирович — заслуженный мастер спорта, серебряный призер чемпионата мира и двукратный чемпион мира по самбо. Уже не первый год он успешно совмещает депутатскую деятельность с педагогической — является тренером-преподавателем МБУ СШОР «Юность» и передаёт свой огромный спортивный опыт молодому поколению самбистов.

— В этом году Тула отмечает сразу несколько памятных дат: 880-летие со дня основания, 85-летие героической обороны города в годы Великой Отечественной войны и 50-летие со дня присвоения Туле почётного звания «город-герой», — сказал Сергей Гребенщиков, приветствуя спортсменов. — Символично, что сегодня здесь собрались представители регионов, с которыми Тулу роднит героическое прошлое, наша общая память и история. Желаю всем зрелищных поединков, честной борьбы и заслуженных наград!

Настолько масштабными соревнования получились впервые: общее число соревнующихся превысило 200 человек, поединки проходили одновременно на трёх коврах.

— Несмотря на большое количество сложностей, связанных с организацией турнира, для нас спортивное мероприятие подобного масштаба стало в хорошем смысле вызовом и своеобразной проверкой на прочность, — прокомментировал Дмитрий Шишкин. — Как организатор и главный судья соревнований, я хочу искренне поблагодарить всё борцовское сообщество Тульской области, всех своих коллег по МБУ СШОР «Юность» за огромную поддержку и помощь. И конечно же, отдельная благодарность нашим дорогим гостям, нашедшим время и возможность разделить с нами этот важный день.

По итогам поединков были определены борцы, занявшие призовые места. Они получили кубки, медали, почётные грамоты и подарки.

