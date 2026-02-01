В Туле прошел фестиваль по хоккею в валенках

Игры объединили около 60 команд из Венёвского, Тепло-Огарёвского, Каменского, Узловского, Арсеньевского, Чернского, Ясногорского, Киреевского, Кимовского, Ефремовского и Щёкинского районов.

На лед вышли не только сборные муниципалитетов, но и представители крупнейших промышленных предприятий региона: ГК «Полипласт», АО «ЦКБА», «Газпром газораспределение Тула», «Русский свет», а также команды Тульской областной Думы и городской Думы.

С приветственным словом к участникам обратился министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

«Хоккей в валенках — это по-настоящему народный вид спорта, который объединяет людей разных профессий и возрастов. Сегодня мы видим здесь и муниципальные команды, и представителей крупнейших предприятий, и депутатов. Такая массовость — результат большой системной работы. По поручению Губернатора Дмитрия Миляева мы делаем всё, чтобы спорт в нашем регионе был доступным и интересным. Такие фестивали становятся настоящими семейными праздниками. Желаю всем участникам крепко стоять на ногах, точных бросков и отличного настроения!» - сказал Михаил Трунов.

Уникальный формат турнира — матчи 4х4 в валенках со специальной клюшкой и мячом — обеспечил высокую динамику и зрелищность. Для болельщиков и гостей была подготовлена обширная развлекательная программа с зонами активности и настоящей полевой кухней, где каждый мог согреться горячим чаем.

Особым стимулом для команд стал призовой фонд, предоставленный многолетним партнером фестиваля — ГК «Полипласт». Сумма в 575 тысяч рублей была распределена между пятью сильнейшими коллективами турнира.