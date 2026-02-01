  1. Моя Слобода
В Туле прошел фестиваль по хоккею в валенках

Призовой фонд фестиваля составил 575 тысяч рублей.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

31 января на базе лыжероллерного центра «Веденино» состоялось одно из самых ярких зимних событий региона — пятый, юбилейный, фестиваль по хоккею в валенках. 

Автор:
вчера, в 16:59
